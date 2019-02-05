Увага!  Попередження щодо можливих шахрайських дій до суб’єктів господарювання у Кіровоградській області

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Останнім часом суб’єкти господарювання повідомляють про надходження  на електронну пошту підозрілих листів, нібито,  від Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Департаменту агропромислового розвитку в Кіровоградській області.

Повідомлення надходять  з темою: «Отримайте дотацію в рамках державної підтримки сільського господарства»; з електронної адреси: info@minagro.com.ua.

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Відповідно у свою чергу  Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що подібної розсилки не здійснювалось і повідомляє про офіційні електронні адреси Міністерства:

info@minagro.gov.ua та news.@minagro.gov.ua.

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