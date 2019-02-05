Увага!  Попередження щодо можливих шахрайських дій до суб’єктів господарювання у Кіровоградській області

Останнім часом суб’єкти господарювання повідомляють про надходження на електронну пошту підозрілих листів, нібито, від Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Департаменту агропромислового розвитку в Кіровоградській області.

Повідомлення надходять з темою: «Отримайте дотацію в рамках державної підтримки сільського господарства»; з електронної адреси: info@minagro.com.ua.

Відповідно у свою чергу Міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що подібної розсилки не здійснювалось і повідомляє про офіційні електронні адреси Міністерства:

info@minagro.gov.ua та news.@minagro.gov.ua.

