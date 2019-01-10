Увага! Працюватиме «гаряча лінія» щодо декларування доходів

11 та 14 січня працюватиме телефонна «гаряча лінія» щодо початку кампанії декларування доходів, отриманих у 2018 році.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДФС у Кіровоградській області.

Час роботи ти «гарячої лінії» з 11:00 до 12:00 години.

Відповідатиме на дзвінки в.о. начальника управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Кіровоградській області Грущак Роман Леонідович та пояснюватиме, хто зобов’язаний, а хто має право подавати декларацію про майновий стан і доходи.

Тел. (0522) 36-69-23.