Увага! Правила безпеки на воді!

Зараз триває активний період відпочинку на водоймах, але статистика смертності просто шокує: на минулому тижні загинуло 81 особа.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.
Всіх відпочивальників попереджаємо про дотримання елементарних правил безпеки на воді:
- Відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- Не лишайте дітей без нагляду біля води;
- Не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, якщо ви не впевнені в своїх силах;
- Не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- Не наближайтесь до суден, човнів та катерів, які пропливають поблизу вас;
- Температура води повинна бути не нижча ніж +17° С;
- Плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин.