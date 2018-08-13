Увага! Правила безпеки на воді!

0

Зараз триває активний період відпочинку на водоймах, але статистика смертності просто шокує: на минулому тижні загинуло 81 особа.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Всіх відпочивальників попереджаємо про дотримання елементарних правил безпеки на воді:

  • Відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • Не лишайте дітей без нагляду біля води;
  • Не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, якщо ви не впевнені в своїх силах;
  • Не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • Не наближайтесь до суден, човнів та катерів, які пропливають поблизу вас;
  • Температура води повинна бути не нижча ніж +17° С;
  • Плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин.
Читайте також:  Олександрійці здобули призові місця в кантрі-кросі

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ