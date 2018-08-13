Увага! Правила безпеки на воді!

Зараз триває активний період відпочинку на водоймах, але статистика смертності просто шокує: на минулому тижні загинуло 81 особа.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Всіх відпочивальників попереджаємо про дотримання елементарних правил безпеки на воді: