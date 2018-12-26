Увага! Розклад руху місцевого транспорту в Олександрії на Новорічні свята

У зв`язку зі зменшенням пасажирів на рейсах міських автобусів у новорічні свята, було внесено певні зміни у графіки їх руху.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради

Отже, 01.01.2019 за графіком вихідного дня виконуються такі маршрути:

№ 2/1 – з 12-20 – і далі по графіку вихідного дня;

№ 3/1 – з 11-05;

№ 4/1 – з 10-35;

№ 5/4 – з 11-40;

№ 7/1 – з 10-10 від вул. Запорізькій;

№ 18 – з 12-45;

№ 81/3 – з 11-40– і далі по графіку вихідного дня (4 рейси), включаючи виконання рейсу о 16-25 з з/вокзалу.

Не виконуються 01.01.2019 рейси на таких автобусних маршрутах:

№№ 2/2; 3/2; 3/3; 4/2; 5/1; 5/2; 5/3; 6; 7/2; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18/1, 81/2, 81/4.

02.01.2019 будуть працювати маршрути:

– маршрути № 5/2, 5/4;

– маршрути № 4/1; 7/1; 7/2; 17 (з 7-15), № 10 (перший та останній рейси).

Маршрути № 3/3; 4/2; 16; 18/1 не виконуються з 01 по 07 січня 2019.

З 03 по 06 січня включно рейси на автобусних маршрутах виконуються відповідно до затвердженого графіку.

Маршрут № 10 – не виконується з 05 по 07 січня 2019.

07 січня 2019 автобуси розпочинають свою роботу в такий час:

– маршрут № 2/1 – з 09-35;

– маршрут № 11 – з 06-50;

– маршрут № 15 – з 09-30;

– маршрут № 18 – з 11-10.

Маршрути №№ 2/2, 10, 12, 07.01.2019 виконуватися не будуть.