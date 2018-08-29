Увага! Розшук!

Знам’янський відділ поліції встановлює місцезнаходження Хріненко Діани Олександрівни, 2001 року народження, мешканки с. Суботці, яка 24 серпня о 21:00 пішла в центр села на святкування Дня Незалежності та до теперішнього часу не повернулася.

Її прикмети: худорлявої статури, зріст 170 см, волосся довге світло-русявого кольору.

Була одягнута: брюки білого кольору, біла блузка, червоний кардиган, босоніжки білого кольору.

При собі мала: сумку золотистого кольору та мобільний телефон із номерами 0964010385, 0501434105.

Працівники поліції звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Хріненко Діани Олександрівни, повідомити за телефонами: (05233) 2-12-80, 2-20-94, або до найближчого відділення поліції за номером «102».