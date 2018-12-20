Увага! Розшук!

Олександрійський відділ поліції повідомляє:

12 грудня 2018 року пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся психічно хворий Литвиненко Сергій Олексійович, 28.01.1975 р.н., проживає за адресою: м. Олександрія, вул. Григорія Сокальського 33, кв.26.

Його прикмети: середнього зросту, має облисіння на чолі, сутулуватий.

Був одягнений у шапку синього кольору, чорний зимовий пуховик, кросівки темного кольору та сині джинси. Зниклий постійно проживав зі своєю тіткою Гулідою Галиною Миколаївною, 26.07.1947 р.н. За попередніми даними, зниклий неодноразово просив гроші у перехожих у масових місцях, зокрема на залізничному та автовокзалі.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, поліція просить повідомити за номером 102.