Увага! Розшук безвісти зниклих мешканців Олександрії!

Олександрійським відділом поліції розшукуються зниклі безвісти громадяни, повідомляє «Голос Громади».

1). Голубєва Оксана Іванівна (на фото), 24.10.1971 р.н., громадянка України, проживає в смт. Олександрійське, раніше не судима, працює охоронником-вахтовиком.

12 січня 2019 року об 11:00 вона поїхала в маршрутному таксі до Олександрії та по теперішній час не повернулася. Жінка останнім часом зловживала спиртними напоями. Її прикмети: зріст 170 см, середньої статури, волосся чорне, очі карі. Була одягнута в куртку синього кольору з червоними вставками, джинси синього кольору, білу шапку, кросівки чорного кольору.

2). Ситницький Павло Леонідович, 07.09.1976 р. н., громадянин України, проживає в с. Новоселівка Олександрійського району, раніше не судимий, безробітний. 1 січня 2019 року він виїхав до м. Олександрії, де мешкає його брат Ситницький ВікторЛеонідович, 12.08.1981 р.н., та по теперішній час його місцезнаходження невідоме. Його прикмети: зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся темного кольору з сивиною, коротке. Був одягнутий в коричневу дублянку, чорні джинсові штани, коричневі черевики.

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