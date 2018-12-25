УВАГА! Рух автотранспорту на Кіровоградщині обмежено до ранку

Для мінімізації негативних наслідків, спричинених негодою, Служба автомобільних доріг повідомляє про обмеження руху вантажного та пасажирського транспорту по всій Кіровоградській області. Обмеження діють орієнтовно до ранку.

Серед складних ділянок наразі залишається проїзд на дорозі М-22 Полтава-Олександрія в районі села Павлиш; Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв у Мар’ївці, Степовому, біля Компаніївки та біля Полтавки. Сильні перемети утворилися також на дорогах М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине біля Пантаївки, М-13 Кропивницький-Платонове біля Захарівки (саме на цій дорозі чистить БАТ), М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка біля Шестаківки та поблизу Суботців, а також на дорозі Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя в районі сіл Гурівка та Братолюбівка.