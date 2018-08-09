Увага! Ризик отруєння грибами!

Зараз з початком сезону збору грибів є ризик отруєння дикорослими грибами. Після проливних дощів в лісах з’явилось дуже багато різних грибів, разом з тим дуже легко переплутати, наприклад, їстівні печериці та сироїжки з блідою поганкою.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

В цьому році в Кіровоградській області вже було зареєстровано один випадок отруєння з двома потерпілими, а в минулому аж 10 осіб в області отруїлися дикорослими грибами.

Не потрібно займатися самолікуванням, в разі наявності перших ознак отруєння потрібно негайно звертатися до лікаря, адже під час отруєння може наступити період уявного одужання, а в цей час відбувається порушення функції печінки та абсолютно раптово на тлі сонливості розвивається колапс і настає смерть.