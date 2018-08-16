Увага! Шахраї!

В деяких районах Кіровоградської області, а також безпосередньо в обласному центрі окремі представники органів виконавчої влади, керівники підприємств та установ, суб’єкти господарювання отримували дзвінки шахраїв, які представлялись керівництвом прокуратури області та прохали допомогти у вирішенні певних питань, перевівши на картковий рахунок гроші.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Прокуратура Кіровоградської області попереджає, що це є неправомірні злочинні діяння.

На даний момент зафіксовано чотири факти таких шахрайський дій та розпочато досудове розслідування по цій справі.