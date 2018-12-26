УВАГА! На Кіровоградщині оголосили штормове попередження з ожеледицею

Сьогодні вночі та завтра вранці, 27 грудня, по місту Кропивницький та місцями по Кіровоградській області очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Крім цього 27 грудня по всій області утримається ожеледиця та буде сипати сніг.

Радимо водіям без необхідності не виїжджати на довгі дистанції, бути кермувальникам та пішоходам обережними й уважними на дорогах під час ожеледиці.