Увага! Сьогодні перший заступник голови Олександрійської РДА проведе «пряму телефону лінію»

Доносимо до відома мешканців Олександрійського району про те, що сьогодні, 30 травня, відбудеться “пряма телефонна лінія” з першим заступником голови Олександрійської районної державної адміністрації Ковалем Юрієм Леонідовичем.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

“Пряма лінія” триватиме з 15:00 до 16:00 години за номером 7-17-36 з метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права громадян на звернення до органів державної влади.