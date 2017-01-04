УВАГА!!! Студент політехнічого коледжу, який обгорів під час вибуху, потребує допомоги

Як раніше повідомляв Голос Громади, 22 грудня 2016 року в сел. Олександрійському (колишнє Димитрове) стався вибух, в результаті якого був зруйнований приватний будинок, а з опіками тіла до лікарні потрапив онук господині будинку, котра на час вибуху перебула поряд у літній кухні.

Як стало відомо кореспондентам Голосу Громади сьогодні, 4 січня 2017 року, наразі Богдан Сапарідзе перебуває в Кіровоградській обласній лікарні і ймовірно потребуватиме пересадки шкіри. За словами матері хлопця, Світлани, він вже вийшов з коми, проте у нього дуже обгоріла шкіра на обличчі, руках, шиї.

Кожного дня 20-річному Богдану потрібні необхідні медикаменти, антибіотики, бинти для перев’язок. Наразі вже два дні, як його перевели з реанімації, він вже намагається сам їсти, розмовляти. Але про видужання ще говорити дуже рано.

Кореспонденти Голосу Громади звертаються з проханням до всіх небайдужих надати будь-яку допомогу Богдану та його мамі.

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