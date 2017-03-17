УВАГА!!! В Олександрії батьки шукають зниклу 14-річну доньку

Сьогодні вранці, 17 березня 2017 року в Олександрії зникла 14-річна Даша Ділієва. Як повідомила кореспондентам Голосу Громади мама дівчинки, вона пішла з дому, залишивши записку.

Даша була вдягнена в бежеву куртку та мала при собі рожевий рюкзак. Ріст дівчини 160-165 см, волосся світло-русяве.

Навчається Даша в школі №8. Якщо хтось бачив її сьогодні або вчора ввечері, знає її поточне місцезнаходження чи те, куди могла піти дівчинка, інформацію треба повідомити батькам.

Телефон Ірини Ділієвої (мати Даші): (066) 292 71 23. Кожна хвилина є важливою для пошуку дівчини! Просимо ПЕРЕПОСТ!