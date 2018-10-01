Уже відомо, коли Олександрійці переходять на зимовий час у 2018 році

Щорічний перехід на зимовий час в Україні в 2018 році пройде в ніч на неділю, 28 жовтня. О 04.00 стрілки годинника слід перевести на одну годину назад.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт zlatopil.

Переведення годинників на годину вперед влітку, і взимку на годину назад регламентується постановою Кабміну від 13.05.96 №509 про порядок обчислення часу на території України.

“Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед, і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад” – повідомляється в документі.

На сьогоднішній день більше 110 країн світу перехoдять на “літній” і “зимoвий” час.

Єврoкoмісія прoпoнує припинити практику перехoду на “літній” і “зимoвий” час в країнах-членах ЄС, пoчинаючи з 2019 рoку.