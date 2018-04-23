В 2017 році на Олександрійщині оздоровили 3921 дитину

Відповідну інформацію озвучила начальник управління соціального захисту населення РДА Ірина Табачкова під час звіту про виконання районної комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей району на 2014 -2017 року на сесії Олександрійської районної ради.

У своїй доповіді посадовець зазначила, що торік в районі відпочинком і оздоровленням були охоплені 3921 дитина віком від 7 до 17 років. Загалом же в районі працює 31 дитячий заклад оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі один стаціонарний – «Дружба», що у селі Войнівка.

Крім цього, Ірина Табачкова озвучила інформацію про виконання ще однієї районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та вшанування пам’яті загиблих на 2017 – 2020 роки. Зокрема, вона зазначила, що за 2017 рік сільськими і селищними радами надано фінансову допомогу 165 учасникам АТО на загальну суму 167950 грн.