В 2017 році на Олександрійщині оздоровили 3921 дитину

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Відповідну інформацію озвучила начальник управління соціального захисту населення РДА Ірина Табачкова під час звіту про виконання районної комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей району на 2014 -2017 року на сесії Олександрійської районної ради.

У своїй доповіді посадовець зазначила, що торік в районі відпочинком і оздоровленням були охоплені 3921 дитина віком від 7 до 17 років. Загалом же в районі працює 31 дитячий заклад оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі один стаціонарний – «Дружба», що у селі Войнівка.

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Крім цього, Ірина Табачкова озвучила інформацію про виконання ще однієї районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їхніх сімей та вшанування пам’яті загиблих на 2017 – 2020 роки. Зокрема, вона зазначила, що за 2017 рік сільськими і селищними радами надано фінансову допомогу 165 учасникам АТО на загальну суму 167950 грн.

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