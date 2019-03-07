В аптеках Олександрії зникли деякі поширені препарати

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Нещодавно в України за розпорядженням Держлікслужби було заборонено виготовлення та продаж деяких медичних препаратів.

Відтак Україні заборонено використовувати наступні препарати:

  • «Лідокаїн-Дарниця»- розчин для ін’єкцій по 2 мл в ампулах №10, виробник ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»;
  • «Натрій хлорид» – розчин для ін’єкцій по 10 мл в ампулах №10, серія 202637, виробник ПрАТ «Галичфарм»
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Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на прес-службу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з летальними випадками, які були пов’язані з вживанням цих препаратів.

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