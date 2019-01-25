В аптеках України, й Кіровоградщини зокрема, не будуть продавати поширений антисептик 

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Днями в Україні почала діяти тимчасова заборона на лікарський препарат “Етіл”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

“На підставі надходження інформації від Головного слідчого управління Національної поліції України щодо виявлення в обігу зразків лікарського засобу ЕТІЛ, розчин 96 % по 100 мл у флаконах, серії ET 010718, виробництва/з маркуванням виробника ТОВ “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД”, Україна, в кількості 28 268 флаконів, що значно перевищують кількість, зазначену у сертифікаті якості виробника (10 747 флаконів)….ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЕТІЛ, розчин 96 % по 100 мл у флаконах, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками”, – говориться у розпорядженні.

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Суб’єкти господарювання, що здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, повинні терміново перевірити наявність даного лікарського засобу.

При виявленні зразків цього лікарського засобу суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:

– вилучення його з обігу шляхом вміщення в карантин;

– інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;

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– запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Довідково
“Етіл” – зовнішній антисептичний засіб для дезінфекції шкіри рук.

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