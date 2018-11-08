В чемпіонаті України з автокросу перемогли олександрійські гонщики

Днями, в м. Харкові пройшов кінцевий етап чемпіонату України з автокросу. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Змагання відбувалися на легкових автомобілях та СКА «Баггі».

Серед 5-ти передових учасників сезону 2018 року боролася команда з Олександрійщини автомотоклубу «Олександрія».

За допомогою власної тактики команда з Олександрії здобула першу перемогу в історії автоспорту.

В особистому заліку наймолодший шістнадцятирічний учасник змагань Данило Крисько довів свою перевагу в класі легкових автомобілів з об’ємом двигуна до 1600см3 і здобув звання чемпіона 2018 року, підтвердивши тогорічне чемпіонство.

Сергій Вялих змагався у класі «Баггі» та став срібним призером чемпіонату України, повторивши результат 2017 року.