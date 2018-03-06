В декількох населених пунктах на Олександрійщині не працює мобільний зв’язок. Таку інформацію повідомили жителі с. Нова Прага, Войнівки та Куколівки сьогодні, 6 березня.

За інформацією місцевих мешканців, сьогодні зранку частково відсутній мобільний зв’язок оператора “Київстар” та лише з п’ятої-шостої спроби можна було дозвонитися до абонентів, котрих обслуговує мобільний оператор “Київстар”, та відповідно – здійснити вихідні дзвінки.

З’ясувати причину відсутності мобільного зв’язку так і не вдалося, оскільки на гарячій лінії “Київстар” праює лише автовідповідач.