В День Святого Валентина на Кіровоградщині візьмуть шлюб майже 40 пар закоханих

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За попередньою інформацією, в Кіровоградській області в День всіх закоханих 38 пар подали заяви про реєстрацію шлюбу, три пари планують офіційно заручитися, а ще одна відсвяткувати ювілейне весілля.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГТУЮ в Кіровоградській області.

Але варто відмітити, що це не остаточні статистичні дані, адже також  існує проект «Шлюб за добу» і попередньо неможливо дізнатися скільки ще закоханих пар вирішать поєднатися шлюбними вузами цього дня.

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