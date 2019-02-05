В День Святого Валентина на Кіровоградщині візьмуть шлюб майже 40 пар закоханих

За попередньою інформацією, в Кіровоградській області в День всіх закоханих 38 пар подали заяви про реєстрацію шлюбу, три пари планують офіційно заручитися, а ще одна відсвяткувати ювілейне весілля.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГТУЮ в Кіровоградській області.

Але варто відмітити, що це не остаточні статистичні дані, адже також існує проект «Шлюб за добу» і попередньо неможливо дізнатися скільки ще закоханих пар вирішать поєднатися шлюбними вузами цього дня.