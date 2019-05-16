В домашній атмосфері відбувся яскравий сольний концерт Александри Моне для земляків-олександрійців (ФОТОЗВІТ)

Вчора, 15 травня, у ПК “Світлопільський” Александра Моне (в Олександрії відома як Леся Котенко), випускниця Олександрійського коледжу культури провела свій перший сольний концерт для мешканців нашого міста, повідомляє “Голос Громади”.

В залі були присутні жінки, чоловіки та діти, серед яких знайомі, друзі, близькі люди, які з квітами в руках та в передчутті приємних емоцій чекали на виступ Александри.

Свій виступ уродженка Олександрії розпочала зі слів вдячності, особистих переживань та того, що дома, на рідній землі й поряд зі “своїми” людьми бути дуже приємно.

Весь концерт солістки був переповнений піснями про любов й поділений на блоки: про кохання, як воно є; кохання до Батьківщини; кохання до батьків тощо. Пісні, що лунали з вуст талановитої олександрійки гріли душу, розбурхували почуття, підіймали настрій, а іноді й навпаки — навіювали світлий смуток. Кожен проводив паралелі у власних спогадах з виступами, чудовими текстами та виконаннями музичних композицій. Подекуди в актовій залі зависала тиша, яка змінювалась вигуками, словами “браво” та гучними оплесками.

Дуже зворушливим, ніжним та глибоким стало виконання нашою Лесею для рідної та всіх матусь пісні “Мамине серце”… У більшості присутніх очі були на мокрому місці, а мама співачки взагалі не знала куди себе подіти від тієї теплоти, любові й ліричного вокального виступу власної дочки.

Цікавим та приємним став виступ-сюрприз для присутніх чоловіків від співачки — танок трояндочок.

Всі пісні гарні, мелодійні, в сучасному виконанні. Виступи емоційні, яскраві, наповнені ніжності й любові, такі, що запам’ятовуються надовго.

З нетерпінням чекаємо Лесю Котенко в Олександрії з наступним концертом.