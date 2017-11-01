В двох олександрійських ДНЗ порушені гігієнічні нормативи

Протягом жовтня поточного року спеціалістами відокремлених структурних підрозділів ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” проводились вимірювання показників повітряно-теплового режиму у приміщеннях навчальних закладів та соціальної сфери в 55 закладах Кіроовградщини: в 23 дошкільних, 26 загальноосвітніх навчальних закладах, 6 лікарнях зі стаціонарами.

Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

У ході перевірки були зареєстровані порушення в 2 дошкільних навчальних закладах Олександрії: в 2 ДНЗ м.Олександрії Олександрійської міської ради: №18 та 29, де з 8 вимірювань температури в групових осередках 5 (62,5%) не відповідали гігієнічним нормативам – від +15,3 С до +17,3 С.