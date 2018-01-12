В дитячому печиві, придбаному в одному з олександрійських супермаркетів знайшли поліетиленову плівку

В дитячому печиві, яке було придбано в одному з олександрійських магазинів відомої мережі знайшли смужки поліетиленової плівки.

Неприємний сюрприз чекав на дитину, коли вона розкусила декілька фігурок кондитерсього виробу.

Дитина довго не могла прожувати улюблений смаколик через те, що печиво наскрізь пронизувала, на перший погляд, звичайна нитка.

Коли батьки розломили на шматки декілька фігурок печива – з’ясувалося, що в них, у кожному по одній, містилася тоненька поліетиленова смужка.

На щастя, малюк не встиг з’їсти жодного печива, проте настрій у дитини був повністю зіпсований.

Шановні батьки! Будьте уважними, коли купуєте своїм дітям будь-які продукти харчування, навіть ті, котрі постійно вживаєте. Адже такі неприємні сюрпризи зустрічаються досить часто, а подібні історії не завжди закінчуються добре.