В дитячих садках Кіровоградщини з`явиться 320 додаткових місць

В поточному році близько 200 місць з’явилося в новостворених групах дитсадків області. Про це повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко під час апаратної наради. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Додаткові місця для дошкільнят планують створити за рахунок нових дошкільних закладів, які, наразі, будуються та знаходяться на реконструкції.

Посадовець звітував про відкриття дитячого садка в селі Лебедине Устинівського району, який зможе відвідувати близько 20 дітлахів. Також, до кінця поточного року в області буде відкрито ще 2 садки – у Новоукраїнській та Новопразькій ОТГ.

Роботи з реконструкції та побудови дошкільних закладів відбуваються коштом держави та частково коштом місцевого бюджету.