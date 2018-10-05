В дитячих садочках Олександрійщини та Центральній районній лікарні розпочався опалювальний сезон?

В Олександрійській центральній районній лікарні та комунальному некомерційному підприємству «ЦПМСД Олександрійської районної ради» вже розпочався опалювальний сезон 2018/2019.

Відповідне розпорядження, про старт опалювального сезону з 4 жовтня опубліковане на сайті Олександрійської РДА.

Також з цього дня рекомендовано сільським та селищний радам району на підвідомчих територіях яких розташовані дошкільні навчальні заклади теж розпочати опалювальний сезон.