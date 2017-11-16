В ДЮСШ № 2 відкриють відділення панкратіону

Сьогодні, 16 листопада, члени виконавчого комітету Олександрійської міської ради підтримали рішення щодо відкриття в ДЮСШ №2 відділення панкратіону. Зазначається, що це рішення ухвалене задля популяризації цього виду спорта та з метою патріотичного виховання молоді.
Планується відкрити 2 групи по 14 вихованців в кожній, віком від 10 до 18 років. Початок занять заплановано вже на 20 листопада.
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