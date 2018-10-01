В гуртожитку Олександрійського коледжу культури відремонтують покрівлю

Тендер на поточний ремонт покрівлі гуртожитку КВНЗ «Олександрійський коледж культури і мистецтв», що знаходиться по вулиці Козенка, 2 оголосили сьогодні, 1 жовтня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт виступає Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський коледж культури і мистецтв».

Строк подання тендерних пропозицій завершується 16 жовтня, а аукціон відбудеться вже наступного дня – 17 жовтня.

Очікувана вартість ремонтних робіт ставить 600 тисяч гривень та може бути знижена в результаті торгів.