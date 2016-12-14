В Кіровоградській області напружена екологічна ситуація

Видання “Фокус” опублікувало результати дослідження рівня забрудненості областей України. Такий рейтинг був складений, враховуючи низку показників, інформує ТСН.

Зокрема, список критеріїв склали: викиди в атмосферу забруднювальних речовин, скидання стічних шахтно-кар’єрних, колекторно-дренажних вод, частка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту, створення особливо небезпечних відходів І-ІІІ, концентрацію нітратів в ґрунті, а також середньорічну дозу радонового опромінення, яке одержує людина, яка 80% часу проводить в приміщенні.

Згідно з повідомленням, Україна займає 44 місце у рейтингу 180 країн за індексом екологічної ефективності в 2016 році. Кіровоградська область за результатами дослідження зайняла 15 сходинку та має помірно напружений екологічний стан. В області присутні як шкідливі викиди в атмосферу, так і забруднення води і грунту, а також радіаційне забруднення.

З результатами інших областей можна ознайомитись нижче.