В Кіровоградській області поліцейського затримали за незаконний збуті зброї та наркотиків

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника сектору кримінальної поліції одного із районних відділів Нацполіції у Кіровоградській області був вчора викритий реалізації засобів ураження та наркотиків тимчасово виконуючого.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служи Безпеки України.

Виявилось, що капітан поліції налагодив механізм збуту боєприпасів та наркотичних засобів використовуючи в якості посередника наркозалежну мешканку Кіровоградщини.

Операцію з викриття зловмисника провели співробітники СБУ спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокурати.

Зловмисника було затримано після передачі посередниці набоїв до вогнепальної зброї, майже двохсот грамів макової соломки та близько трьохсот грамів канабісу. Під час обшуку автомобіля поліцейського оперативники виявили близько двох кілограмів макової соломки та набої.

Боєприпаси та вилучені речовини відправлені на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.