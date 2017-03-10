На даний час лише 35% Кіровоградської області мають доступ до інтернету та телефонного зв’язку. Як раніше повідомляв Голос Громади, раніше посадовці обговорювали впровадження Програми забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами територіальних громад Кіровоградської області.

Сьогодні ж Кіровоградська облрада затвердила проект «Електронна Кіровоградщина» терміном на 2017 – 2019 роки, інформує Гречка.

Проект передбачає не тільки розширення покриття Інтернету, а й залучення більш нових технологій, наприклад 3G. Розширювати мережу планують за кошт інвесторів та грантових програм. У програмі прописане розширення мережі інтернет-послуг лише чотрирьох провайдерів: Shtоrm, Воля, Імперіал, Київстар.