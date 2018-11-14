В Кіровоградській області відбудуться торги земельних ділянок сільгоспризначення

На апаратній нараді в Кропивницькому під керівництвом начальника Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області Ігоря Зінченка обговорювали торги земельних ділянок сільгоспризначення в області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Як повідомив Ігор Зінченко, на 1 листопада до переліку земельних ділянок державної власності та права оренди буде виставлено на торги 581 ділянка загальною площею 11276 га.

Посадовець зазначив, що стартова річна орендна плата встановлена на рівні 8% від нормативної грошової оцінки земель та стан оновить 5 мільйонів гривень за 10 місяців поточного року.

Під час наради також було наголошено, що місцеві бюджети отримали понад 9,4 мільйона гривень за розмір орендної плати, який зріс у середньому на 20,6%.

Найбільше земельних ділянок включено до переліку торгів в Олександрійському районі в кількості 63 ділянки із загальною площею 1415 га. Також, до списку включені земельні ділянки Гайворонського району (924 га), Благовіщенського (166 га) та Маловисківського (105 га).

У листопаді заплановано провести 19 земельних торгів з продажу прав на оренду по 42 земельних ділянках загальною площею 791 га.