В Кіровоградській області відтепер буде діяти Агенція регіонального розвитку: директором агенції обрано олександрійця

Вчора, 21 грудня, в Кіровоградській ОДА відбулись установчі збори щодо створення Агенції регіонального розвитку.

Участь у зборах взяли перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко, заступник голови КОДА Андрій Коломійцев, який у подальшому був обраний головою зборів, голова облради Олександр Чорноіваненко, ректори вищих навчальних закладів, представники громадських організації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та обласної ради.

Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Зазначимо, що створення Агенції передбачено Планом дій Уряду на 2018 рік та Стратегією розвитку Кіровоградської області задля сприяння використанню внутрішнього потенціалу нашого регіону, підвищення його конкурентноспроможності.

Учасниками зборів було затверджено Положення про установу та склад Наглядової ради, а тимчасово виконуючим обов’язки директора Агенції було обрано олександрійця Сергія Осінського, відомого в Олександрії як керівник ТОВ “Будинок торгівлі “Гірник”.