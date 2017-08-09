В Кіровоградській ОДА говорили про доступ людей з обмеженими можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури

Сьогодні, на засіданні обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, заступник департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації Надія Кримська розповіла про забезпечення доступності осіб зазначеної категорії до об’єктів соціальної інфраструктури Кіровоградщини.

Про це повідомляє «Весь Кіровоград».

Як стало відомо, для виконання розробленого плану заходів для створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями на період з 2016 по 2020 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина» на Кіровоградщині провели відповідну роботу.

Для осіб цих категорій було забезпечено безбар’єрний доступ до об’єктів соціальної інфраструктури: 27 управлінь соціального захисту населення, 12 будинків-інтернатів та 26 територіальних центрів соціального обслуговування. 93 з цих будівель повністю доступні, а 27 – обладнано частково, але на всіх є «кнопка виклику».

З початку поточного року людям з обмеженими фізичними можливостями та іншим маломобільним групам населення видано направлення на отримання 9487 одиниць техніки та інших засобів. Вже видано 7667 одиниць.

Для безперешкодного пересування осіб з інвалідністю при всіх територіальних центрах соціального обслуговування працює служба «соціального таксі».