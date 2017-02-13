В Кіровоградській ОДА озвучили список “болючих питань” від жителів області

Сьогодні, 13 лютого 2017 року на апаратній нараді в Кіровоградській ОДА озвучили статистику скарг мешканців за 2016 рік.

Як повідомив присутніх голова контактного центру Андрій Лаврусь, за 2016 рік було отримано понад 14 тисяч дзвінків від жителів області. Це на 31% більше, ніж минулого року.

Серед питань, які найбільше турбували мешканців Кіровоградської області найпопулярнішими були непрацюючі телефонні та радіо мережі, робота транспортних засобів, робота Укрпошти та аграрні питання.