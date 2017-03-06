Сьогодні, 6 березня 2017 року під час апаратної наради в Кіровоградській ОДА прозвітували про стан малого та середнього бізнесу в області.

Так, наразі на Кіровоградщині працює три фонди підтримки підприємництва: Кропивницький фонд підтримки підприємництва, Олександрійський фонд підтримки підприємництва та Фонд підтримки підприємництва Олександрійського району. Крім цього, варто зазначити, що за рахунок місцевих бюджетів в Олександрії та районі було запропоновано 3 бізнес-проекти, на втілення яких було спрямовано близько 70 тис. грн.

Таким чином, Олександрійський район є одним із перших за рівнем підтримки малого та середнього бізнесу на Кіровоградщині.