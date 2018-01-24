В Кіровоградській ОДА розповіли про те, як працюватиме електронна система охорони здоров’я

В межах розпочатої реформи в системі охорони здоров’я під час укладання декларації пацієнтів із обраними лікарями, лікарі реєструватимуть пацієнтів у медичній інформаційній системі (МІС), яку має обрати медичний заклад та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, яка наразі працює в тестовому режимі. Станом на 23 січня 2018 року в системі зареєструвалися 702 заклади. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Така електронна система дасть можливість пацієнтам швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Планується, що система замінить паперові медичні карти і довідки, лікарі будуть виписувати електронні рецепти, які неможливо підробити.

В Україні система складатиметься з центрального компонента, що відповідатиме за централізоване зберігання та обробку інформації, та медичних інформаційних систем (МІС). Зазанчається, що усі медзаклади самостійно зможуть обирати будь-яку медичну інформаційну систему з-поміж тих, які пройшли перевірку і підключилися до центрального компонента електронної системи. При цьому комерційні МІСи гарантовано надають базовий пакет електронних сервісів.

“З 1 квітня 2018 року пацієнти зможуть вибрати свого лікаря первинної допомоги і підписати з ним Декларацію. Нагадаємо, що лікарем первинної допомоги може бути сімейний лікар, педіатр або терапевт. Пацієнт може обрати для себе будь-якого лікаря, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Декларація про вибір лікаря первинної допомоги, яку кожен українець має підписати зі своїм лікарем, повідомляє державу, що саме цей лікар буде отримувати гроші за ведення конкретного пацієнта. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі. Це зроблено для того, щоб лікарі мали час навчитися користуватися функціоналом МІСів, а також для тестування центрального компонента електронної системи охорони здоров’я. У цей же час триватиме підготовка проектів договорів закладів первинної медичної допомоги з Національною службою здоров’я”, – йдеться у повідомленні Кіровоградської ОДА.