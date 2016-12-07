В Кіровоградській облдержадміністрації під час засідання обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури відбулася презентація підйомника для інвалідів-візочників, який має вирішити питання доступності залізничної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Власну розробку учасникам засідання представив голова обласної Асамблеї інвалідів Олександр Боршуляк, який зазначив, що підйомник має суттєво полегшити транспортування візочників до потягу. Адже потрапити такій людині у потяг досить складно через низьку висоту залізничної платформи. Тому без допомоги кількох працівників вокзалу інваліду не обійтись. Інша справа – застосування спеціального підйомника.

За словами Олександра Боршуляка, втілити ідею в життя вдалося завдяки конструкторам підприємтсва УВП УТОГ. Наразі підйомник на стадії удосконалення і готовий вже на 80%. Конструкція працюватиме за механічним принципом, що робить її цілковито безпечною.

За попередніми підрахунками, вартість такого пристрою складатиме близько 45 тис. грн. Після проходження лабораторних випробувань розробник пообіцяв вже на початку наступного року продемонструвати його роботу на залізничному вокзалі міста Кропивницький.

Після випробувань підйомника, аналога якому в Україні ще не було, планують випускати пристрій серійно.