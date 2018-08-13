В Кіровоградському обласному музеї покажуть виставку художніх творів про Попельнасте

В п’ятницю, 17 серпня, у відділенні Кіровоградського обласного художнього музею – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» відбудеться відкриття виставки художніх творів «Попельнасте. Занурення в тишу».

В галереї, що знаходиться за адресою: вулиця Велика Перспективна, 60, представлять художні твори митців виконані під час пленеру в селі Попельнасте Олександрійського району.

Відкриття виставки об 11:00.

Зазначимо, що пленер проходив в Попельнастому з 2 по 4 липня та став можливим завдяки домовленості між сільським головою Олегом Волянським і Кіровоградським обласним художнім музеєм.