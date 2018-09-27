В Кропиницькому стартувала виставка «AgroЕxpo-2018»

Вчора, 26 вересня, в Кропивницькому стартувала найбільша в Україні агропромислова виставка Agroexpo-2018. На 125 000 квадратних метрів розмістили свої експоненти близько 600 компаній, а також презентували себе міста, райони та об’єднані територіальні громади Кіровоградської області.

Неподалік від сцени для виступів розташована була алея з локаціями Олександрійського району на якій знаходилися намети організацій, установ району та Приютівської і Новопразької об’єднаних територіальних громад.

В локації Приютівської громади представили карту-макет територій тергромади, а гіди, що весь час знаходились біля столу з картою розповідали про економічний потенціал територій громади, знамените крафтове варення, фотозону. А новопражці, намет, яких розмістили поряд з Приютівським, презентували супер дідуха, співали, танцювали та й загалом вносили свій вклад в культурне співоче оформлення алеї Олександрійського району.

В той же час, в технічному секторі агропромислового розвитку відбувалася презентація технічних новинок. Серед яких були помічене обладнання компаній з Олександрії – жниварку для збирання соняшника та кукурудзи представлену «Олександрійською ливарною компанією», глибокорозпушувач, подрібнювач, візок для транспортування жниварок виробництва «Олександрійської машинобудівної групи» та жниварку від ТОВ «Лізава».

Також під час «AgroЕxpo-2018»діяв фуд корт, де кожен охочий міг знайти страву «по душі» – від українських страв до традиційних страв країн-сусідів.