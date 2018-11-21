В Кіровоградській області розпочалося чергове приймання заявок претендентів на придбання житла за кошти держсубвенції

Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Світлана Лобанова під час проведення апаратної наради звітувалася про вже куплене житло для дітей-сиріт та дитячих будинків сімейного типу – повідомлялося раніше Голосом Громади.

Відтак, від сьогодні, 21 листопада, та по 30 листопада поточного року включно починається чергове приймання пропозицій від районів, міст та об’єднаних територіальних громад області щодо придбання житла відповідним категоріям населення коштом державної субвенції.

Наразі, залишок суми субвенції становить майже 9 мільйонів гривень на придбання квартир дітям-сиротам та будинків для ДБСТ.