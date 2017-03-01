28 лютого у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського пройшла презентація монографії «Рекреаційно-туристські ресурси Кіровоградської області» авторства доцента кафедри географії та геоекології природничо-географічного факультету Державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Олександра Колотухи. Про це повідомила прес-служба Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) у вівторок, 28 лютого.

До видання увійшли описи туристичних маршрутів Кіровоградщини, що стали результатом 20-тирічного дослідження автора. Також включена в монографію інформація про більшість природних, історичних та культурних туристичних об’єктів області; оцінені рекреаційні можливості та проведено рекреаційно-туристське районування регіону.

Тираж видання склав 300 примірників, що будуть передані до бібліотек на навчальних закладів Кіровоградщини. Книга розрахована на науковців та дослідників географічних дисциплін, працівників туристичної галузі, спортсменів, мандрівників, студентів та учнів. Представлення книги «Рекреаційно-туристські ресурси Кіровоградщини» — друга презентація в 2017 році, що відбувається в рамках обласної програми розвитку книговидання та книгорозповсюдження.

З виданням книги Олександра Колотуху привітав перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко.