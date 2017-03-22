Нещодавно в Кропивницькому відбулася виставка робіт сучасного українського живописця Олександра Охапкіна “Святі у вишиванках” в галереї “Єлисаветград”.

Так, серед картин митця зображаються святі у вишитих сорочках та з традиційними національними елементами.

“Мистецтвом займаюсь все життя. Професійно – включаючи роки навчання з 1976 року. Як художник почав брати участь у різноманітних виставках з 1983 року, а ікони ж почав малювати з 1992 року”, – розповідає кореспондентам Голосу Громади Олександр Охапкін.

Серед робіт, які були представлені на виставці, були зображення Божої Матері, Ісуса Христа, Миколи Чудотворця, Святого Пантелеймона Цілителя та інші релігійні сюжети схожі на іконописні.

“Я не вважав, що зможу відкрити виставку за її повної готовності для такого залу. Це все відбулося з власної ініціативи Миколи Цуканова, власника галереї “Єлисаветград”, – зазначив художник.

Сама ж виставка «Святі у вишиванках» діятиме до 7 квітня за адресою вул. Пашутінська, 36, галерея “Єлисаветград”.