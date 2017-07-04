В помешкані 39-річного олександрійця було виявлено зброю та набої. Про це сьогодні повідомила прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

«Поліцейські під час проведення огляду в помешканні виявили та вилучили предмети, схожі на нарізну рушницю калібром 5,6 мм, патрони калібру 5,6 мм в кількості 28 штук, пістолет імпортного виробництва та револьвер «Наган». У ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що «арсенал» належить раніше судимому мешканцю міста. Вилучену зброю та набої направлено на експертизу», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Наразі розпочате кримінальне провадження а ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває.

За вчинене чоловікові загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.