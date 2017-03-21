Проекти рішень щодо прийому-передачі приміщення газети “Вільне слово” були опубліковані на сайті Олександрійської міської ради сьогодні, 21 березня 2017 року.

Так, згідно рішення міської ради від 22.04.2016 № 37 «Про реформування комунального підприємства «Редакція газети «Вільне Слово» зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 01.07.2016 № 106 членам виконавчого комітету Олександрійської міської ради пропонується прийняти рішення щодо проведення заходів по внесенню до Єдиного державного реєстру відомостей про припинення комунального підприємства, а також стоворити комісію з прийому-передачі приміщень комунального підприємства «Редакція газети «Вільне Слово» та до 1 квітня його здійснити.

Передати ж приміщення газети планують на баланс КП “Житлогосп”.