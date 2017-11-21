В кишенях олександрійців поменшає металевих грошей

За інформацією Національного банку України, наразі в масовому обігу перебуває майже 13 мільярдів монет номіналом від 1 копійки до 1 гривні на загальну суму в 2 з гаком мільярди гривень.

Трохи більше 570 мільйонів гривень з цієї суми представлені «незручним» дріб‘язком в 1, 2, 5 і 25 копійок, від якого НБУ планує відмовитися – «ходити» продовжать тільки монети в 10 і 50 копійок та в 1 гривню.

Якщо говорити ще точніше, то 24 мільйони гривень представлені 1-копійчаними монетами та 28 мільйонів – двокопійчаними.

П’ятаків у нас зараз налічується на 95 мільйонів гривень, – 1,9 мільярди штук. З огляду на те, що маса кожного з них становить 4,3 грами, вся маса цього дріб‘язку складе близько 8170 тон або близько 120 залізничних вагонів при завантаженні кожного менше 70 тон, підрахували національні банкіри.

Також НБУ планує вилучити з ужитку 25-копійчані монети на суму в 425 мільйонів гривень, кількість яких сьогодні становить 1,7 мільярди. При цьому в обороті залишаться 10-ти і 50-ти копійчані монети майже на мільярд гривень, ще 500 мільйонів продовжать своє існування у вигляді одногривневих монет.

Цілком логічно випливає запитання рядового споживача: в який бік – більший чи менший – виробники та реалізатори товарів і послуг будуть округляти роздрібні ціни? Нацбанк, звісно, таке запитання залишає без відповіді.

З деяких джерел відомо також, що в обігу, ймовірно, вже звосім скоро з`явиться купюра номіналом у 1000 гривень.