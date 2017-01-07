В магазині в олександрійки поцупили гаманець

В магазині АТБ, що на Калініна у жительки м. Олександрії злодії вкрали гаманець з чималою сумою коштів. В гаманці також були й кредитні картки. Подія трапилася напередодні Різдвяних свят, 6-го січня, зранку.

Про це повідомила сама жінка в одній із інтернет-спільнот. Жінка обурюється, що охорона даного супермаркету нічого не заподіяла, а лише порадила звернутися до відділу поліції, яка, в свою чергу, прибула на місце події через 30 хв. та склала відповідний протокол. Жінка зазначає, що охорона магазину відмовилася надати відео з камер спостереження.

Новина викликала жваве обговорення серед олександрійців, адже це не перший випадок крадіжки в місцях торгівлі. Нагадаємо, що зовсім нещодавно інша олександрійка стала жертвою крадійки, з сумочки якої злодійка викрала 8 тис. грн. Коли ж жінка намагалася зупинити зловмисницю, остання приснула в обличчя невідомою рідиною. Менше ніж за пів години поліцейським вдалося встановити місцезнаходження підозрюваної та вилучити вкрадені кошти.