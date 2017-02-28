Прокуратура Кіровоградської області оприлюднила відеоматеріали, що доводять факти насилля членів бандитського угруповання «Білі леви» над мешканцями Кіровоградщини. Відповідне відео з’явилося на сторінці установи в соціальній мережі Facebook у вівторок, 28 лютого.

У коментарі прокуратури Кіровоградської області на відеохостінгу Youtube вказано, що другий потерпілий, знущання над яким зафіксовано на кадрах, являється неповнолітнім.

Разом з тим, місцеві ЗМІ, з посиланням на речницю прокуратури Оксану Звенигородську, повідомляють, що відомство планує просити суд про обрання запобіжного заходу для дев’ятьох членів бандформування. Трьох підлітків планується помістити під нагляд батьків, одного — під домашній арешт, стосовно п’ятьох дорослих правоохоронці клопотатимуть про тримання їх під вартою.