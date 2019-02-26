Як повідомляв раніше «Голос Громади» з посиланням на інформацію управління ДСНС у Кіровоградській області, 25 лютого, з річки Інгулець в районі села Марто-Іванівки рятувальники витяли тіло загиблого 57-річного місцевого жителя.

Сьогодні, 26 лютого, працівники Олександрійського відділу поліції надали «Голосу Громади» додаткові дані з приводу цієї події. Так, 25 лютого о 10:32 до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в річці Інгулець виявили труп 57-річного громадянина, особа якого була встановлена: за обліками міськвідділу поліції з 18 лютого цього року він вважався безвісно відсутнім (відповідна заява про зникнення цієї людини надійшла до поліції від її родичів). За даним фактом зникнення громадянина відразу ж було порушено кримінальне провадження.

Тіло дістали з води працівники ДСНС та за участю судмедексперта воно було оглянуте. При огляді померлого на видимих ділянках тіла ушкоджень не виявлено; при ньому був мобільний телефон, інші особисті речі, що вказує на можливу ненасильницьку причину смерті – нещасний випадок при переході через кригу річки тощо. Але поки що це лише припущення, зазначають в поліції: для детального встановлення причини смерті тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

За даними фактом триває розслідування в рамках раніше порушеного кримінального провадження.