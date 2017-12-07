Сьогодні, 7 грудня, з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування в Олександрійській міській раді пройшли урочисті заходи.
Подяки та грамоти отримали депутати Олександрійської міської ради, члени виконавчого комітету, працівники апарату ради, найактивніші представники місцевого самоврядування – старші будинків та Пантаївський селищний голова.
Окремо подякував міський голова Степан Цапюк ветеранам праці, котрі присвятили свою професійну діяльність місцевому самоврядуванню.
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